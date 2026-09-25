Romano parte male con la Nazionale: ha sulla coscienza un gol del Belgio, i compagni lo consolano

Esordio negativo per Alessandro Romano con la maglia della Nazionale in occasione della sfida con il Belgio all'Olimpico. Il centrocampista del Cagliari ha perso un pallone sanguinoso in fase di impostazione nel primo tempo regalando un facile contropiede ai Red Devils. Che ne hanno approfittato andando in gol con Godts, attaccante del Psg. Da rivedere anche la difesa azzurra, con Coppola e Mancini spediti facilmente a terra in area di rigore.