Romano parte male con la Nazionale: ha sulla coscienza un gol del Belgio, i compagni lo consolano

25 Set 2026 - 22:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 25
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Esordio negativo per Alessandro Romano con la maglia della Nazionale in occasione della sfida con il Belgio all'Olimpico. Il centrocampista del Cagliari ha perso un pallone sanguinoso in fase di impostazione nel primo tempo regalando un facile contropiede ai Red Devils. Che ne hanno approfittato andando in gol con Godts, attaccante del Psg. Da rivedere anche la difesa azzurra, con Coppola e Mancini spediti facilmente a terra in area di rigore.

Subito dopo l'episodio, alcuni compagni (in primis Mancini e Calafiori) hanno provato a consolare Romano. L'ex Roma, confermato anche a inizio ripresa da Mancini nonostante i pessimi primi 45 minuti (al pari della squadra), è successivamente uscito al 65' per fare spazio a Frattesi. 

Ultimi video

00:39
Sabatini: "La foto di Simone Inzaghi? Se non è IA…"

Sabatini: "La foto di Simone Inzaghi? Se non è IA…"

01:59
DICH DE KETELAERE POST ITALIA DICH

De Ketelaere: "Fatta partita clamorosa. Mi sento un attaccante"

02:11
DICH DI LORENZO POST BELGIO DICH

Di Lorenzo: "Limitare gli errore e crescere. Dobbiamo far meglio"

02:20
DICH CAMBIAGHI POST BELGIO DICH

Cambiaghi: "Ripartiamo dal secondo tempo"

02:07
DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

02:04
DICH CALAFIORI POST BELGIO DICH

Calafiori: "Fischi giusti"

01:32
DICH ABODI SU MALAGO' DICH

Abodi su Malagò: "Ci sono delle regole e vanno rispettate"

01:16
DCIH CALCAGNO SU MALAGO' DICH

Calcagno: "Malagò, situazione paradossale"

04:15
DICH ABETE SU MALAGO' DICH

Abete prende posizione: "No al commissariamento"

01:01
DICH MARANI SU MALAGO' DICH

Marani: "Sono contrario al commissariamento"

00:38
DICH ULIVIERI SU MALAGO' DICH

Ulivieri chiaro: "Sostegno a Malagò"

01:42
Pavlovic, pilastro Milan

Pavlovic insostituibile per Amorim: pronto il rinnovo con raddoppio d'ingaggio

Claudio Raimondi
01:24
Nations League, Italia-Belgio: le ultimissime

Nations League, Italia-Belgio: le ultimissime

02:41
Sabatini: "Mi piacciono le scelte di Mancini, ecco chi mi incuriosisce…"

Sabatini: "Mi piacciono le scelte di Mancini, ecco chi mi incuriosisce…"

01:22
Sabatini: "Ecco chi si può rilanciare dopo la sosta"

Sabatini: "Ecco chi si può rilanciare dopo la sosta"

00:39
Sabatini: "La foto di Simone Inzaghi? Se non è IA…"

Sabatini: "La foto di Simone Inzaghi? Se non è IA…"

I più visti di Calcio

OTO MANCINI PRE BELGIO 24/9 DICH

Mancini a Sportmediaset: "C'è emozione e tanto lavoro da fare in fretta"

DICH PIO E SEBASTIANO ESPOSITO PIO IN PORTA 22/09 SRV

Fratelli Esposito in nazionale: "Da piccolo Pio in porta perché…"

Verso Italia-Belgio

Verso Italia-Belgio: le ultime da Coverciano

DICH FAVASULI PER SITO 23 09

Favasuli: "Baldini uomo incredibile, è il nostro punto di forza"

Alaba

Il papà principe, la sorella popstar e la moda: viaggio nel mondo di Alaba, nuova star di Udine

Wayne Rooney

Da così a così: il cambiamento di Wayne Rooney è sorprendente FOTO

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:12
Italia, Di Lorenzo: "Massacrarci alla prima partita non aiuta la nazionale"
23:12
Italia, Calafiori: "I fischi fanno male, a tratti visto una bella squadra"
22:34
Mbappé segna e si infortuna: è costretto a uscire, Real e Francia in ansia
22:24
Romano parte male con la Nazionale: ha sulla coscienza un gol del Belgio, i compagni lo consolano
22:10
Il City trema, De Gea ironizza sui social: "Quanti titoli di Premier League ho vinto?"