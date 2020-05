Zaniolo, il rientro si avvicina: "Il lavoro duro ripaga sempre"

ROMA

Il recupero di Nicolò Zaniolo procede spedito e per il 20enne giallorosso si avvicina il momento del rientro dopo il grave infortunio al ginocchio di gennaio. Il gioiellino della Roma ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto che lo ritraggono mentre calcia il pallone. Un gesto che lascia ben sperare i tifosi della Roma. E anche il diretto interessato. "Il duro lavoro paga sempre...", ha scritto Nicolò.

Fermo da gennaio per la rottura del crociato, Zaniolo ha lavorato molto per tornare in forma. E ora manca davero poco per tornare nuovamente in campo con la sua Roma. Calendario alla mano, Nicolò tra due settimane entrerà nel quinto mese di riabilitazione e potrebbe iniziare a lavorare insieme ai compagni di squadra.