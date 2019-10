Totti, tre assist nell'esordio nel calcio a 8

Francesco Totti è tornato in campo a 855 giorni di distanza dall'addio alla Roma e al calcio. L'ex capitano giallorosso ha fatto l'esordio nel campionato di calcio a 8 con il suo Totti Sporting Club: vittoria per 4-2 e tre assist contro l'Atletico Winspeare F8. "Non devo correre io ma la palla, com'è sempre stato. Sono qui anche per una buona causa" ha detto Totti che sostiene la campagna "Frammenti di luce" della Fondazione Bambin Gesù.