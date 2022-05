Totti tifoso vero: "Sarò a Tirana. A Firenze altro episodio arbitrale a sfavore"

Lo storico capitano giallorosso ha parlato a margine della presentazione della finale di Coppa Italia

"Quello che abbiamo visto a Firenze è uno dei tanti episodi a sfavore della Roma. Non stiamo qui a recriminare ogni volta, ma se il Var non aiuta gli arbitri diventa sempre più complicato. Se ieri l'arbitro non è riuscito a vedere nemmeno dal monitor diventa più difficile per tutti". Lo ha detto Francesco Totti commentando, a margine della presentazione a Roma Termini della finale di Coppa Italia Frecciarossa di cui è testimonial, le polemiche arbitrali che hanno fatto da sfondo alla sfida persa dalla Roma con la Fiorentina e legate al rigore concesso ai viola a inizio partita.

Totti ha anche parlato del possibile mercato giallorosso del futuro e della prossima finale di Conference League: "Sarò a Tirana. E' tantissimo tempo che non giochiamo una finale di Coppa, per noi è fondamentale alzare un trofeo e andremo lì vogliosi di combattere fino alla fine. La Roma si può migliorare con acquisti giusti, mirati. C'è uno dei più forti allenatori al mondo che sa come gestire e chi deve comprare, i Friedkin faranno di tutto per accontentarlo". L'ex capitano non si fa trarre in inganno da una domanda che faccia pensare a un suo ritorno in società: "Si migliora anche con un nuovo dirigente? Si migliora sempre, anno dopo anno. Con o senza dirigente".