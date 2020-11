Totti: "Quindici lunghi giorni, ora sono guarito"

Francesco Totti ha sconfitto il Covid-19 e la polmonite bilaterale. A raccontarlo è stato lo stesso ex capitano della Roma con un post su Instagram: "Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il COVID e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano".