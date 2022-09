Roma: Zaniolo quasi pronto per il rientro, si discute sul rinnovo 

Roma

Il Messaggero: "Zaniolo a un passo dal recupero. Potrebbero esserci delle sorprese"

Il ritorno di Niccolò Zaniolo si avvicina: l'attaccante giallorosso, dopo l'infortunio alla spalla, sta lavorando duramente per tornare in forma. E la Roma non vede l'ora. Dopo un pareggio faticoso con la Juve, una vittoria poco convinta con la Cremonese e le cocenti sconfitte a Udine e con il Ludogorets, la squadra di Mourinho attende con ansia il rientro del suo centrocampista.

Secondo il Messaggero, Zaniolo tornerà sicuramente in campo dopo la sosta: periodo nel quale sembra previsto anche il rinnovo del contratto con la Roma. Altre ipotesi, invece, lo vedrebbero già in pista nella sfida di coppa con l'Helsinki o, più facilmente, con l'Atalanta il 18 settembre.

Al momento la situazione per i giallorossi è delicata e Mourinho sta facendo di tutto per affrettare i tempi del rientro di Zaniolo. Sebbene il tecnico portoghese non voglia rischiare e il giocatore non sia ancora pronto per affrontare i contrasti, tuttavia la sua presenza sembrerebbe fondamentale per una rimonta della Roma nelle prossime sfide di Europa League.