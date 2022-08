Roma, Wijnaldum torna nel 2023: l'olandese ha scelto la terapia conservativa per la frattura alla tibia

Georginio Wijnaldum ha deciso: non si opererà per recuperare dalla frattura composta della tibia optando invece per una terapia conservativa. Il centrocampista olandese della Roma si è infortunato in allenamento prima della sfida contro la Cremonese e dovrà stare fuori 3-4 mesi con Mourinho che potrà averlo a disposizione solo nel 2023. Per l'ex Liverpool e Psg dunque solo uno spezzone di partita in giallorosso.