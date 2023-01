Roma, Wijnaldum scalpita: "Non vedo l'ora di tornare"

ROMA

Il centrocampista olandese, fuori da agosto per la frattura alla tibia, guarda con ottimismo al 2023

© Getty Images Georgino Wijnaldum si lascia alle spalle un 2022 da dimenticare, con il grave infortunio alla tibia della gamba destra che lo tiene fuori da agosto, e guarda con ottimismo al 2023. "Ho lavorato molto sul recupero lo scorso anno - ha scritto sui social il centrocampista olandese -, ma ora non vedo l'ora che arrivi questo nuovo". Per lui solo 12' in campionato contro la Salernitana prima del grave infortunio che lo terrà fuori ancora per tre settimane. La speranza di Mourinho è riaverlo per la sfida del 22 gennaio contro lo Spezia, una settimana prima del derby del Sud contro il Napoli.

Wijnaldum, fiore all’occhiello della scorsa campagna acquisti estiva dei giallorossi insieme a Paulo Dybala, è tornato ad allenarsi in gruppo poco prima di Natale e, dopo un lungo calvario, conta i giorni che lo separano dal tanto atteso rientro in campo. Se non ci saranno complicazioni, entro fine gennaio dovrebbe finalmente tornare in campo e Mourinho è pronto ad abbracciarlo a braccia aperte. L'olandese rappresenta una preziosa alternativa sia in mezzo in campo sia dietro la punta.

