Roma, vincere contro lo United tra speranza e sogno. Mou spettatore

EUROPA LEAGUE

I giallorossi sperano in una clamorosa rimonta. Lo SpecialOne davanti alla tv

Sembra quasi la trama di un film, con protagonisti che si incrociano e destini che ti sbattono la porta davanti all'improvviso. Quella che poteva essere un ritorno di semifinale abbastanza scontato, si potrebbe rivelare tutto tranne che questo, appunto. Il 6-2 subito dalla Roma nella gara d'andata è una mazzata difficile da digerire e gestire. Proprio il ko di Old Trafford ha sancito l'addio sula panchina di Paulo Fonseca e il ribaltone José Mourinho.

Due portoghesi che si alternano alla guida tecnica della squadra della Capitale. Due lontani nel modo di giocare e di intendere il calcio. Fonseca, centrando la finale chiuderebbe in bellezza, mentre Mou stasera sarà davanti alla tv con lui taccuino a prendere appunti. Tra le altre cose l'ex Tottenham avrebbe già chiesto un rinforzo per la prossima stagione: Renato Sanchez, portoghese anche lui, 23 anni ora al Lilla.

In campo si rivedranno due ex United come Smalling e Mkhitaryan. E l'obiettivo è quello di rivivere una serata come quella contro il fantastico Barcellona nel 2018, quando la Roma con un pesante 3-0 vince centrando la semifinale di Champions League.

Tutto è possibile nel calcio e dare per scontato qualsiasi evento non è più un dogma. La Roma quindi si giocherà le sue carte, alloi scoperto e con sfrontatezza.

Vedi anche Europa League United, Solskjaer: "Faremo dei cambi con la Roma, ma non siamo in finale"