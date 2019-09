Roma, Totti torna in campo nel campionato di calcio a 8

Francesco Totti è pronto a tornare in campo, e con la maglia della Roma. Non in Serie A, ovviamente, e neanche nel calcio a 11 ma nel calcio a 8, in Serie A1. E non sarà solo: in squadra con lui tanti ex protagonisti in giallorosso, da Vucinic a Candela, da Pizarro a Perrotta. L'idea è stata lanciata proprio dall'ex capitano romanista e ben accolta dagli amici/ex compagni: la squadra si chiamerà Totti Sporting Club.