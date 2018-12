Roma, Totti al Bambin Gesù: "Voglio far parte di questa storia"

06/12/2018

Giornata speciale all'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma per la visita a sorpresa di Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso si è intrattenuto con i piccoli in ludoteca e poi ha fatto un tour nei reparti della struttura sanitaria. "Mi piacerebbe far parte di questa storia e mi sento di sostenere e contribuire alla realizzazione del nuovo Ospedale e continuare ad aiutare i bambini di Roma e di tutto il mondo che vengono a curarsi da voi", ha promesso Totti.