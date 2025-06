Soncin verso Euro donne: "Energia fa sentire farfalle nello stomaco"

Una settimana ancora per vedere le ragazze dal vivo sul campo, per confrontarsi e per decidere quali saranno le 23 Azzurre che partiranno poi per l'Europeo in Svizzera. Giovedì 25 il Ct Soncin diramerà la lista ufficiale delle proprie giocatrici per la competizione continentale, mentre domani terminerà questa prima parte di raduno pre-Europeo al Centro Tecnico Federale.