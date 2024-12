Roma, Tapiro d'oro per De Rossi: "Quest'anno mi servono due corni portafortuna..."

Poi, dopo una battuta sul complicato momento della Roma («E dai il Tapiro a me? Sono fuori da mesi, non credo di essere il destinatario giusto... »), incalzato dall’inviato di Striscia sulla possibilità di vederlo un giorno sulla panchina della Lazio, De Rossi rimette i panni del tifoso romanista: «Non me lo chiederanno, stanno andando alla grande. Per questo mi sa che quest’anno di corni me ne servono due…».