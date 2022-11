Roma: squalifica ridotta a Zaniolo, ma contro il Ludogorets è in dubbio

© Getty Images

Contro il Ludogorets ci sarà anche Nicolò Zaniolo. La Uefa, infatti, ha accolto il ricorso della società giallorossa sul centrocampista riducendo la sanzione a due giornate di squalifica. Erano tre i turni di stop inizialmente comminati al 22 giallorosso per un fallo a palla lontana nei confronti di un calciatore del Betis in occasione della terza giornata del girone dell'Europa League. Il calciatore torna dunque a disposizione per la sfida di domani con il Ludogorets, ma se potrà giocare o meno dipenderà dalla rifinitura di oggi visto che lunedì ha lasciato il terreno di gioco per una forte contusione alla coscia.