Roma, si fermano anche Llorente e Dybala: contro il Milan è piena emergenza

ALTRI DUE INFORTUNI

Dopo Smalling e Wijnaldum, dalla partita con l'Atalanta arrivano altri due infortuni. Una brutta notizia in vista della volata finale

© Getty Images La Roma perde i pezzi. Dopo Smalling e Wijnaldum, entrambi alle prese con una lesione al flessore della coscia sinistra (tempi di recupero più lunghi per il difensore inglese), Josè Mourinho deve vedersela ora con altri due infortuni, quello di Llorente e di Dybala. Il difensore spagnolo ha accusato un problema al flessore sinistro dopo uno scontro di gioco con Zapata ed è stato costretto a lasciare il campo (in lacrime) prima del fischio finale di Atalanta-Roma lasciando la squadra in 10 nel recupero, con tutti i cambi già fatti. C'è il rischio che si tratti di lesione di 1° grado, con conseguente stop di due-tre settimane.

Dal canto suo l'attaccante argentino ha subito un brutto colpo da Palomino e ha finito la partita zoppicando. I primi accertamenti parlano di trauma distorsivo/contusivo alla caviglia sinistra: è in forte dubbio per la sfida di sabato alle 18 all'Olimpico contro il Milan, quando per Mourinho sarà piena emergenza.

Llorente e Dybala verranno sottoposti a esami nella giornata di mercoledì: la caviglia dell'ex Juve è ancora gonfia. Due brutte notizie per la Roma in vista della volata finale in campionato e della doppia sfida nella semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma l'11 e il 18 maggio.