Roma, ritrovata l'auto rubata a Zaniolo: la mamma ringrazia sui social

14/04/2019

I ladri hanno dunque riportato la vettura sotto casa del calciatore, una bella sorpresa per la famiglia Zaniolo, ma non un inedito per la Capitale. La stessa cosa era capitata anche a Daniele De Rossi, ma il furto della sua macchina durò solo due giorni: quando i malviventi si accorsero che era la sua auto, la riportarono sotto casa del capitano della Roma.