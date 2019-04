Roma, Ranieri: "Zaniolo? Non vogliamo venderlo e lui non vuole andarsene"

05/04/2019

Sul momento di Dzeko: "Edin l’ho visto muoversi bene, con volontà, determinazione. Non ha fatto gol e per un goleador è importantissimo. Non ne sta facendo tanti, ma nella carriera di ogni goleador c’è un anno ‘ni’. Un conto è quando tutto ti va bene dai la palla al compagno, quando vanno male vuoi sbloccarti. Mi auguro possa fare bene, perché come si dice a Roma ‘è pisto’. Può darci una grossa mano”.



Per quanto riguarda le scelte di formazione, l'allenatore ha comunicato le assenze di Florenzi, Santon, Perotti e Pastore, mentre El Shaarawy sarà nuovamente a disposizione. In porta Mirante sarà ancora una volta preferito a Olsen. "Per Santon ho paura che sia qualcosa di importante, anche perché lui non si ferma mai. Per essersi fermato è importante. Per quanto riguarda Diego Perotti, nulla di grave ma non è disponibile. El Shaarawy è recuperato e starà con me. Pastore ancora no, sta cercando la migliore condizione. Florenzi invece rientrerà con me la prossima settimana", ha spiegato.