Roma, Ranieri: "Perso per episodi, ma se la squadra continua a seguirmi così..."

Claudio Ranieri resta fiducioso anche dopo il secondo ko di fila della sua Roma in campionato: "Finché abbiamo avuto la forza abbiamo controbattuto colpo su colpo, purtroppo abbiamo giocato giovedì sera e siamo tornati alle 5 del mattino, anche se non voglio cercare scuse - le parole del tecnico giallorosso a Sky -. Inoltre non avevo più cambi di centrocampisti box to box, ma comunque devo fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo avuto una grande palla gol a inizio primo tempo con Dovbyk e un'altra occasione dopo lo 0-1 con Mancini... Sono tutti episodi che hanno deciso la partita. Dobbiamo sapere che l'Atalanta è una squadra pronta a lottare per lo scudetto. Sarà un bel campionato, perché lassù ci sono squadre davvero toste. Ora giocheremo ogni quattro giorni per tutto dicembre e non ci saranno partite facili".