Roma, Ranieri: "Sono l'allenatore fino a fine stagione poi si vedrà, non sottovalutiamo il Cagliari".

25/04/2019

"Non mi sono mai proposto in vita mia. Mi sento l'allenatore della Roma fino a fine campionato, dopo Dio vedrà e provvederà". Claudio Ranieri replica così alle domande sul futuro. "Mi hanno chiamato in un momento di necessità e io da tifoso della Roma ho accettato a scatola chiusa questa parte di stagione". Sulla gara contro il Cagliari : "Sarebbe da sciocchi prenderla sottogamba. I ragazzi stanno lavorando intensamente e seriamente per la Champions".

"Bisogna rispettare sempre ogni avversario, i ragazzi stanno lavorando molto intensamente e seriamente per poter concorrere a questo posto in Champions League. Ci sono diverse squadre in lizza, sarebbe da sciocchi prendere una partita sottogamba contro una squadra come il Cagliari che non molla mai", ha detto Ranieri a due giorni dalla gara contro la squadra sarda. "Sta facendo un gran finale, ha diversi ottimi giocatori e ha in Pavoletti un punto di riferimento costante su ogni pallone alto. E' una partita da giocare con molta intelligenza e molta attenzione. Cragno e Barella? Sono tutti e due fortissimi. Sono due giovani molto in gamba che avranno un futuro roseo anche in nazionale".



Sui suoi singoli: "El Shaarawy è un ragazzo molto coscienzioso che riesce a fare le fasi, sia quella di difesa facendo delle ottime diagonali e sia quella di offesa. E' arrivato in doppia cifra e sta dando un grosso contributo alla Roma attuale da quando è arrivato qui. Dzeko è un calciatore che ama partecipare al gioco, credo che quello che ha fatto vedere a San Siro sia il suo habitat naturale: venire incontro e far da punto di riferimento per chi si inserisce. Può giocare con uno accanto, ma questo accanto deve capire il suo gioco e inserirsi al momento giusto. Pastore? Lo sto vedendo molto bene. Sta recuperando fortemente e lo vedo molto motivato. Schick? Sono convinto che sia un grosso campione, c’è chi matura un po’ prima o dopo, ma questo ragazzo ha tutti i requisiti per diventarlo un grande giocatore".