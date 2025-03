Roma, Ranieri: "Non dovremo avere rimpianti. Dovbyk? Questi gol gli fanno bene"

La cura Ranieri non perde di efficacia e la Roma continua a vincere. I giallorossi al Via del Mare hanno registrato la settima vittoria di fila in campionato, la quinta in trasferta con il quarto uno a zero di fila lontano dall'Olimpico. A questo ritmo sognare anche il quarto posto valido per la Champions è diventato più realistico che mai anche se i tre punti di Lecce sono arrivati al termine di una partita sofferta. "Bisogna sempre crederci fino alla fine - ha commentato Ranieri a fine partita -. La squadra è entrata in campo concentrato, poi sbagliando due gol facili e con qualche errore nostro gli abbiamo dato la possibilità di farci male. Oggi era importante vincere, questa Roma ha lottato e sappiamo quanto sia difficile giocare queste partite contro squadre in lotta per la salvezza".