Roma, Ranieri: "L'allenatore? Io consiglio ma Friedkin decide. Col Como come dal dentista senza anestesia"

Sulla sfida contro la squadra di Fabregas: "Tempo fa Guardiola disse che giocare con l'Atalanta era come andare dal dentista. Ecco, affrontare il Como oggi è come andare dal dentista, ma senza anestesia, è una squadra che mi ricorda il Parma degli anni '90, destinata a fare tanto. Fabregas pronto per la Roma? Non lo so, questo ragazzo arriverà al top in 3-4 anni".