Roma, Ranieri: "Da solo non potevo farcela, orgoglioso di questi ragazzi e del tifo"

"Coreografia? Bello, ho lavorato fin ora per le emozioni che il calcio dà in positivo e in negativo. Quelle positive, come queste, fanno più piacere. Questi ragazzi mi hanno seguito, c'era chi mi conosceva. Da solo non potevo farcela, sono stati intelligenti e bravi, io gli ho dato fiducia quando non c'era autostima. La squadra ha giocato, ho chiesto di lottare fino all'ultimo per uscire dal campo con la consapevolezza che gli avversari sono stati più bravi se si perdeva" le parole del tecnico.