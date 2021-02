Oscar Damiani junior: "Mandzukic deve ritrovare condizione, la Roma ricucirà con Dzeko"

Oscar Damiani junior, figlio del procuratore ed egli stesso agente sportivo, ha commentato le trattative del mercato di gennaio in esclusiva a Sportmediaset: "Scamacca è importante che giochi vista l'età, se andasse alla Juve non so se avrebbe tanto spazio. Mandzukic giocatore di sicuro affidamento, deve solo ritrovare condizione. El Shaarawy alla Roma è un gradito ritorno e sono sicuro che sapranno risolvere la questione Dzeko, che tornerà a disposizione: considero lui il titolare e non Mayoral. Niang-Bologna? Mihajlovic vede in lui il bomber giusto".