Roma, Pellegrini intervento riuscito. Due mesi di stop 

L'INFORTUNIO

Due mesi di assenza. Questo il tempo di recupero previsto per Lorenzo Pellegrini dopo essere stato operato per la frattura del quinto dito del piede destro. L'intervento a Villa Stuart è perfettamente riuscito e il centrocampista giallorosso dovrebbe portare una piccola vite fino alla fine della sua carriera. Accompagnato dal suo agente Giampiero Pocetta, il giocatore è stato operato dal professor Attilio Santucci alla presenza di Andrea Causarano, medico della Roma. Pellegrini è stato sottoposto a sintesi della frattura del quinto dito del piede destro.

In 60 giorni dovrebbe riuscire a tornare in campo. L'infortunio rimediato durante la partita contro il Lecce costa caro a Pellegrini che dovrà convivere per il resto della carriera con una piccola vite, un po’ come il suo amico Francesco Totti, che dal 2006 ha una placca nella caviglia sinistra.

A Villa Stuart oltre al centrocampista giallorosso c'era anche Mkhitaryan, visitato per un fastidio all’inguine, accusato durante l'ultimo match di campionato. Giovedì in Europa League l’ex Arsenal dovrebbe restare a riposo, con Pastore, Zaniolo e Kluivert pronti a giocare dietro Dzeko.