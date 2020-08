Roma, Pedro sarà operato alla spalla: in campo non prima di settembre

Inizierà in salita l'avventura di Pedro Rodriguez con la maglia della Roma. Lo spagnolo, ormai prossimo a lasciare il Chelsea, dovrà infatti operarsi alla spalla dopo l'infortunio rimediato durante la finale di FA Cup contro l'Arsenal e rimanere fermo almeno un mese-un mese e mezzo. Pedro aveva firmato con i giallorossi a fine giugno a parametro zero, ma per ufficializzare il suo ingaggio il club capitolino aspetterà l'esito dell'operazione e la comunicazione dei tempi di recupero. Considerando comunque che la Serie A non comincerà prima del 12 settembre non dovrebbero esserci intoppi particolari.