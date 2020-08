Roma, Pedro dopo l'operazione: "Intervento ok, torno presto"

Un messaggio per i suoi (vecchi) tifosi del Chelsea e uno per quelli della Roma. Pedro Rodriguez Ledesma, semplicemente Pedro, è stato operato alla spalla lussata in seguito all'infortunio rimediato coi Blues nella finale di FA Cup persa contro l'Arsenal e dopo l'intervento il promesso sposo dei giallorossi ha postato un messaggio su Instagram: "L'operazione è andata bene, tornerò presto - ha scritto - È stato un peccato non vincere la FA Cup. Grazie a tutti per il vostro sostegno". L'attaccante classe 1987 dovrà osservare circa quattro settimane di stop, poi potrà essere a disposizione di Fonseca.