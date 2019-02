Roma, Pallotta: "Zaniolo e Pellegrini saranno i nostri futuri leader"

13/02/2019

La recente prestazione in Champions League sembra aver cancellato gli ultimi momenti difficili. "Abbiamo giocato un'ottima partita, da squadra, anche se purtroppo il Porto è riuscito a segnare quel gol. Non dimentichiamoci, però, che i nostri avversari venivano da una striscia di 26 risultati positivi e non perdevano da ottobre", ha concluso.



Sulle questione stadio: "E' di proprietà di una holding dell'AS Roma, cosa che molte persone non realizzano perché pensano che sia il mio giocattolo. È di proprietà del club, tutti i ricavi e le entrate che otterremo ci offriranno maggiore solidità e flessibilità finanziaria. Spesso siamo costretti a vendere giocatori per il Financial Fair Play. La gente non lo capisce. Per come funzionano le cose con il Fair Play Finanziario, sei costretto a fare i conti con alcune condizioni ferree dalle quali alcuni club sono riusciti a svincolarsi. Ma per noi non è così". E ancora: "In questo senso, lo stadio è la chiave: al 100%. La Roma ha bisogno di avere questo stadio per competere stabilmente tra i top club. Deve averlo. È una questione economica. Nel momento in cui Real Madrid e Barcellona sono sulla soglia di un fatturato da un miliardo, o addirittura di oltrepassarlo, non c'è altro modo per farlo. Puoi provare ad essere il più bravo possibile nell'acquisizione di calciatori, e questo per un po' può anche funzionare, ma per rimanere stabili hai bisogno di queste entrate".