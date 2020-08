Roma, Pallotta saluta: "Buona fortuna, ricordi indimenticabili"

IL SALUTO

Dopo mesi di trattative, James Pallotta ha ceduto la Roma a Dan Friedkin a cui fa i migliori auguri subito dopo il closing: "Voglio solo augurare a Dan, Ryan ed a ciascuno dell’AS Roma – calciatori, staff e tifosi – buona fortuna per il futuro" le parole del presidente uscente all'interno del comunicato contestuale all'ufficialità dell'affare.

Pallotta ha ricordato il lavoro fatto da presidente e fissato le speranze da tifoso: "Come tutti i tifosi della Roma nel mondo, mi auguro che The Friedkin Group possa ripartire da ciò che abbiamo costruito nel corso degli ultimi otto anni, trasformando la Roma in un club realmente internazionale, e portare la AS Roma al prossimo livello. AS Roma è una squadra di calcio incredibilmente speciale ed io lascio numerosi ricordi indimenticabili".

Questo invece il saluto di Friedkin a Pallotta: "Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare Jim Pallotta ed i suoi partners per tutto ciò che hanno fatto per il club. Jim e la sua squadra sono stati di grande aiuto nel preparare questa transizione graduale e noi gli auguriamo tutto il meglio per il futuro".