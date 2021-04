Roma, nonostante l’emergenza Fonseca non molla la Champions: “Ci sono 30 punti, ci crediamo”

VERSO SASSUOLO-ROMA

Il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida col Sassuolo: “Non privilegeremo l’Europa League, priorità alla partita di domani”

"La priorità è la partita di domani. Sono concentrato solo sul Sassuolo, dopo penserò all'Ajax". Paulo Fonseca non vuole arrendersi e punta dritto all’obiettivo Champions League alla vigilia della sfida contro i neroverdi: “Ci sono ancora 30 punti a disposizione, ci sono tutte le possibilità per finire tra le prime quattro – ha detto il tecnico della Roma, che poi ha fatto la conta dei disponibili - Veretout sta meglio e verrà convocato, Smalling sta meglio ma non è pronto per domani, Cristante è pronto e giocherà”. Getty Images

“Può essere una possibilità usare Spinazzola o Karsdorp nella difesa a 3", ha aggiunto Fonseca, che ha confermato Pau Lopez tra i pali nonostante gli ultimi errori (“Ho fatto la mia scelta e domani giocherà Pau. Poi penseremo all'Ajax") e lasciato aperto il ballottaggio in attacco tra Dzeko e Borja Mayoral: “Ho scelto chi giocherà domani, dopo vediamo per la coppa".

Contro l’Ajax potrebbe rivedersi in campo Mkhitaryan (“Sta lavorando individualmente e sta meglio, vedremo la prossima settimana") e secondo Fonseca la gara contro i neroverdi è un ottimo test per la sfida agli olandesi: "Sassuolo e Ajax sono due squadre che vogliono avere l'iniziativa ma che attaccano diversamente. Vantaggio o no, io preferisco giocare contro questo tipo di formazioni. Poi dipenderà tutto da noi". "Mi aspetto una gara difficile – ha aggiunto - il Sassuolo è una squadra che vuole sempre giocare il pallone. Dobbiamo essere al 100% se vogliamo vincere questa partita. I ragazzi sono motivati".