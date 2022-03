Roma, Mourinho: "Vittoria indiscutibile, noi sempre in controllo"

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso dopo il trionfo nel derby: "Gli olé dei tifosi? Non mi sono piaciuti, serve sempre rispetto per l'avversario"

José Mourinho non può che esprimere grande soddisfazione per ciò che la sua Roma ha messo in mostra nel derby, schiantando la Lazio per 3-0: "Grande prestazione - ha ammesso il tecnico portoghese a Dazn -. La vittoria contro l'Atalanta era già stata molto solida, ma questa è stata veramente speciale. Sembrava che tutto quello che avevamo pianificato veniva messo in campo alla perfezione dai ragazzi, è stato un successo super meritato. Nella ripresa la Lazio ci ha messo orgoglio, come normale in un derby, ma noi siamo sempre stati in controllo, non c'è nessun dubbio su questa vittoria". Getty Images

Mou ha poi spiegato i suoi gesti indispettiti rivolti al pubblico dell'Olimpico, che sul 3-0 ha cominciato a intonare degli 'olé' quando la Roma era in possesso: "Non mi piacciono gli olé e non mi piace che i calciatori possono interpretarli nel modo sbagliato. Subito dopo infatti Ibanez ha perso una palla che quasi metteva Immobile in porta. Ci vuole sempre rispetto per l'avversario, anche se vinci di 3, 4 o 5 gol".

Bastone e carota per il grande protagonista della serata, Tammy Abraham: "Voi dite ogni volta che è fantastico, ma non è così sempre. Io so che lui può fare quello che ha fatto oggi, esigo tantissimo da lui. Questo è quello che deve fare in ogni partita e non parlo dei gol, ma anche del lavoro per i compagni".

Gli obiettivi in campionato sono chiari: "Mi sembra ovvio che le prime quattro non si discutono, poi c'è una lotta dal quinto all'ottavo posto, con squadre che hanno potenzialità diverse dalle top. Finire quinto o ottavo comunque fa una bella differenza, vedremo".

Infine una battuta sui playoff per Qatar 2022, dove il suo Portogallo potrebbe vedersela con gli azzurri di Mancini: "Con la Turchia sarà dura... Io amo l'Italia, ma tiferò Portogallo, andiamo al mondiale!".