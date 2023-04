Roma, Mourinho: "Sono ottimista, ma preoccupato: non ho più ozpioni"

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso dopo la sconfitta in Olanda: "Non meritavamo di perdere. Dybala e Abraham non li avrò nelle prossime due gare"

La Roma ha perso l'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord, ma Mourinho a Rotterdam rischia di aver perso anche Dybala e Abraham: "Non ho notizie, solo la sensazione del campo. Mi hanno chiesto subito di uscire, probabilmente nelle prossime due gare non li avrò". A far notizia anche il cambio all'intervallo con Pellegrini sostituito dopo aver sbagliato il rigore del possibile vantaggio: "La scelta non ha a che fare con l'errore, ma l'ho deciso io".

La Roma, soprattutto nel secondo tempo, ha giocato molto nella metà campo del Feyenoord ma non ha trovato la giocata giusta, anche per un po' di sfortuna: "Non abbiamo Haaland - ha scherzato Mourinho nel postpartita -, siamo quelli che siamo e facciamo sempre il massimo. La Roma ha fatto una partita di dignità, spinta e sacrificio e le opportunità per avere un risultato diverso le abbiamo avute, ma è finita perdendo 0-1".

Tra infortuni e altro, i giocatori della Roma sono apparsi stanchi nel finale: "Domenica abbiamo un'altra partita dura, poi il ritorno giovedì. Non abbiamo una rosa per fare rotazioni, siamo quelli che siamo. Ma l'Olimpico c'è sempre, i tifosi non sbagliano mai".

La difficoltà nel fare gol però va avanti da diverso tempo, i numeri di Abraham e Belotti lo dimostrano: "Non facciamo i gol che dovremmo fare per quello che creiamo, abbiamo questa difficoltà. Qui col Feyenoord abbiamo creato e fatto possesso, anche se tutti si aspettavano un Feyenoord minatore dall'inizio".

Sul discorso qualificazione però Mourinho non ha dubbi: "Sono ottimista, ma anche preoccupato per domenica perché avrò ancora meno opzioni. Meritavamo di più col Feyenoord, ma questo è il calcio".