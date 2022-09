Roma, Mourinho: "Non meritavamo la sconfitta col Ludogorets"

QUI ROMA

"Mancano ancora cinque gare alla fine del girone. Dobbiamo andare avanti e fare subito tre punti settimana prossima"

© Getty Images Dopo la sconftta col Ludogorets, Mourinho mastica amaro. "Risultato bugiardo? Ho avuto la stessa sensazione - ha spiegato a Sky Sport il tecnico della Roma -. Non abbiamo fatto una partita fantastica ma mi sembra più che sufficiente per vincere, o almeno non perdere". "Abbiamo avuto le opportunità, dopo c’è stata una situazione difficile negli ultimi 15 minuti - ha aggiunto -. Sembra che tutto vada contro di noi in queste partite". "Per fortuna mancano ancora 5 partite - ha continuato lo Special One pensando alle prossime sfide -. Dobbiamo andare avanti e la prossima settimana fare tre punti".

"Prima del loro gol siamo stati noi ad avere le principali opportunità, poi ci sono voluti 5-6 minuti per ripartire ma abbiamo avuto una grande reazione e abbiamo trovato il pareggio - ha spiegato Mou analizzando ancora la gara -. E invece alla fine hanno segnato di nuovo". Poi qualche battuta sulla prestazione della difesa. "Non mi piace parlare di reparto difensivo - ha detto lo Special One -. Per me difende la squadra, non lo fanno 3-4 giocatori". "Il secondo gol magari è stato una conseguenza emotiva di una squadra che aveva appena segnato, non pensava che il pareggio fosse il risultato che voleva esponendosi al rischio - ha continuato -. È un gol fuori di contesto, ma trasforma un pareggio in una sconfitta".

Infine un pensiero sulla scomparsa della Regina Elisabetta: "Mi dispiace tanto. Io non sono straniero in Inghilterra, è la mia casa, la mia famiglia vive lì da anni: è una figura verso cui tutti hanno grande rispetto. Ovviamente dispiace".