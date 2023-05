Roma, Mourinho: "Mentalità giusta, non è stata una partita facile"

qui roma

Il tecnico dei giallorossi è soddisfatto del match dei suoi e del successo ottenuto contro il Leverkusen

La Roma di José Mourinho fa festa all'Olimpico, con l'1-0 nell'andata della semifinale di Europa League che indirizza il doppio confronto dalla parte dei gialorossi. Il tecnico portoghese, intervenuto ai microfoni di Sky, si è detto orgoglioso del risultato ottenuto facendo un plauso ai suoi: "Merito dei ragazzi, hanno questa mentalità e questa voglia. Hanno empatia, senso della responsabilità per fare di tutto per fare felici i tifosi. Abbiamo avuto grandi momenti, le persone per strada ci ha mostrato tanto. Anche uno come me le sente dentro e i ragazzi rispondono bene".

"Non è stata una partita facile, dal punto di vista mentale è stata difficile. Giocare contro il Leverkusen e stare concentrati non è facile. Emozionalmente difficile, i ragazzi sono riusciti a vincere questo primo tempo" ha commentato il tecnico.

Mourinho si è poi voluto concentrare su Edoardo Bove e la sua prestazione: "Alle sue spalle c'è tanta famiglia, c'è più di Mourinho perché è molto educato, ha formazione intellettuale e accademica. Sembra un professionista di 30 anni, l'anno scorso giocava pochi minuti e quest'anno è cresciuto tanto. Io ho fatto il mio lavoro, ho aiutato a farlo crescere. Ma per essere così avrà di certo una famiglia di livello". Vedi anche Europa League Europa League, Roma-Bayer Leverkusen 1-0: Bove fa esplodere l'Olimpico

Su Wijnaldum e Dybala ha poi aggiunto: "La paura dell'infortunio e la necessità di averli in campo è davvero dura, hanno giocato e non ho parlato con loro. Ma senza qualcosa di grave spero possano avere qualche minuto in più al ritorno".