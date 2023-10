Roma, Mourinho: "Dybala? Paulo non è ottimista e nemmeno io lo sono"

QU ROMA

Lo Special One sul suo futuro: "Ho un contratto fino al 30 giugno, nessun problema con la società"

La Roma riparte con un poker nel segno di Lukaku































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM José Mourinho è soddisfatto per la vittoria di Cagliari, ma allo stesso tempo non nasconde la grande preoccupazione per l'infortunio a Paulo Dybala. "Non c'è ottimismo, mi fido sempre molto dei giocatori. Quando lui non è ottimista, non lo sono nemmeno io - ha detto a fine match -. Bisogna aspettare domani o dopodomani per gli esami, ma se Paulo non è ottimista non lo sono nemmeno io". Sulle voci di un suo possibile esonero: "Non so di cosa parli. Io ho un contratto fino al 30 giugno e so perfettamente quello che voglio, ovvero dare tutto quello che posso dare alla Roma. La società non ha nessun problema con me. Son qui per aiutare i ragazzi e la società a prendere i risultati che vogliono, perché questa è la nostra vita".

Oggi la Roma ha fatto la differenza soprattutto a centrocampo. “Abbiamo cercato un po' più di solidità. Abbiamo perso tanto tempo ad analizzare la sconfitta con il Genoa. Noi non siamo una squadra super veloce e intensa, tranne Renato Sanches - ha aggiunto Mourinho ai microfoni di Dazn -. Abbiamo trovato un po’ più di equilibrio e non abbiamo sofferto in contropiede e in campo aperto. Con la palla quando c’è Paulo lui va un po’ più sulla destra e Pellegrini e Aouar a sinistra. Quando prendi tre gialli a centrocampo nel primo tempo è dura".

Vedi anche Cagliari Serie A: Cagliari-Roma 1-4, Mourinho torna a sorridere ma perde Dybala Sull'ambiente che lo circonda. “Io lavoro con i giocatori ogni giorno e con tutto lo staff. E’ come se fosse una bolla, viaggiamo insieme, mangiamo insieme e tutto il resto. Abbiamo pensato che bisognava vincere partita dopo partita. Io poi vivo isolato, non ho tanta vita sociale e quindi non sento la gente parlare di queste cose. Non penso a nessun altro. Non sono una bambino e penso a quello che voglio per me. Siamo lì e non siamo lontanissimi dai posti che vogliamo. Adesso peccato che la gente va via in nazionale. Sicuro per abbiamo fuori Paulo per abbastanza tempo, però vediamo se possiamo recuperare qualcuno. Oggi è stata dura ma abbiamo avuto grande spirito di squadra".

