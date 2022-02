Roma, Mourinho: "Abbiamo dei limiti, ma la certezza è il gruppo unito"

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso: "Non sono contento del pareggio col Sassuolo, ma almeno siamo imbattuti"

La Roma ha raggiunto il 2-2 in extremis sul campo del Sassuolo, ma il risultato non può soddisfare José Mourinho: "Alla vigilia non avrei firmato, ma ovviamente è meglio pareggiare che perdere. Almeno restiamo imbattuti da quattro turni - ha commentato il tecnico giallorosso, che poi è tornato sulle polemiche degli ultimi giorni -. Ho letto tante bugie. Si può dire che siamo scarsi e abbiamo limiti, ma non che il gruppo non è unito". Getty Images

L'uscita con cui Mourinho ribadiva ai suoi giocatori di non avere carattere ha scatenato l'ambiente giallorosso, ma il portoghese ha ribadito la sua posizione: "Abbiamo dei limiti e lo abbiamo dimostrato anche sul secondo gol preso, ci sarebbe da non dormirci. Si può scrivere che Mourinho è scarso, che lo sono i giocatori, ma una cosa di positiva abbiamo ed è l'empatia tra noi. Il gruppo è unito".

In mezzo al campo manca qualcosa: "Ci servirebbe un giocatore che sappia giudicare il gioco prima, come ha fatto Mkhitaryan che anche se adattato forse è il migliore che ho in quel ruolo. Ci manca ordine e disciplina in mezzo, ma c'è frustrazione perché volevamo vincere".