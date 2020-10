Roma, Mancini subito negativo: col Milan ci sarà

Buone notizie in casa Roma: Gianluca Mancini è risultato negativo agli ultimi due tamponi per la rilevazione del coronavirus e torna dunque a disposizione di Fonseca. Ad annunciare la negativizzazione è stato lo stesso difensore azzurro, con un post su Instagram: "Negativo agli ultimi due tamponi - ha scritto - Direzione San Siro". In attesa delle convocazioni ufficiali, dunque, sembra proprio che Mancini viaggerà insieme alla squadra per la sfida contro il Milan di lunedì sera.

Getty Images