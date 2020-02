Roma, lungo confronto a Trigoria ma niente ritiro

Guardarsi negli occhi, chiarirsi e provare a ripartire. Subito. Il day-after della Roma è iniziato presto a Trigoria, già intorno alle 8 di mattina: Fonseca e i giocatori si sono così ritrovati all'indomani del ko contro il Bologna in una lunga mattinata più di confronto che di lavoro, per mandare un segnale anche ad una piazza sempre più in subbuglio. Perché il 2020 sinora è stato disastroso e la crisi è ormai conclamata: cinque ko in otto partite (Coppa Italia compresa), 16 gol subiti, una classifica in campionato che ancora tiene ma che si sta facendo progressivamente più grigia in chiave Champions, con l'Atalanta prossima avversaria pronta all'allungo.