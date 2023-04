Roma, lesione al flessore della coscia sinistra per Smalling e Wijnaldum

© Getty Images

Per la Roma e per Josè Mourinho arrivano brutte notizie dagli esami strumentali cui sono stati sottoposti Chris Smalling e Georginio Wijnaldum, entrambi usciti per infortunio giovedì sera nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. Entrambi hanno infatti riportato una lesione al flessore della coscia sinistra. Per il difensore inglese, secondo quanto trapela da Trigoria, si profilano tempi di recupero più lunghi. Il tecnico portoghese dovrà fare a meno di loro a partire dalla trasferta di lunedì sera a Bergamo contro l'Atalanta e saranno out anche nella gara di andata delle semifinali di Europa League dell'11 maggio contro il Bayer Leverkusen.