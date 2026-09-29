Nazionale femminile: playoff mondiali, 28 convocate da Soncin

Quattro mesi dopo il girone di qualificazione al torneo iridato, chiuso al secondo posto alle spalle della Danimarca, la Nazionale femminile di mister Soncin torna in campo per affrontare la Bielorussia nel primo turno dei play-off mondiali per la qualificazione a Brasile 2027. L'andata si disputerà venerdì 9 ottobre (18.15 italiane) allo stadio 'Petriashvili' di Tbilisi, in Georgia, il ritorno martedì 13 (18.15) all'"Artemio Franchi" di Firenze. A inizio dicembre l'eventuale sfida con la vincente tra Finlandia e Serbia. Al raduno, in programma da domenica a Coverciano, prenderanno parte 28 calciatrici: le novità sono il ritorno in gruppo dopo più di un anno di assenza di Martina Rosucci e Annamaria Serturini, quest'ultima dopo la rottura del crociato. Con loro si rivedono anche Astrid Gilardi ed Elisa Polli.