Roma, la rivoluzione di Fonseca: meno social e dieta ferrea

ROMA

Paulo Fonseca cambia la Roma. Dal suo arrivo nella Capitale l'allenatore portoghese ha messo in atto una vera e propria rivoluzione, sia dal punto di vista tecnico sia, forse soprattutto, da quello disciplinare. D'accordo con Petrachi, infatti, il tecnico ha introdotto a Trigoria un nuovo codice etico che sarà applicato con grande attenzione dai dirigenti e dal tecnico del club giallorosso: grande attenzione allo stile di vita e alla dieta per abbassare il numero degli infortuni e utilizzo dei social limitato per i giocatori. Mkhitaryan fa felice Fonseca, meno Dzeko: che gol!

Come riporta il Corriere dello Sport, da quest’anno in casa Roma si cercherà il più possibile di non commentare gli arbitraggi sfavorevoli e di non parlare di assenze o infortuni per giustificare eventuali sconfitte. Inoltre per cercare di abbassare un numero di infortuni fin troppo alto verrà prestata grande attenzione alla dieta con un esperto in educazione alimentare, Tiberio Ancora, che è stato aggiunto allo staff e una stanza, la 'Nutrition Station', che è stata allestita con macchinari che monitorano costantemente i valori degli atleti.

Forti limiti anche per quanto riguarda l'utilizzo dei social network: ai calciatori è stato raccomandato di utilizzarli il meno possibile, limitandosi ad 'innocui' messaggi nel pre e pos-partita. Tutti i post che abbiano un certo peso mediatico dovranno invece essere concordati con la società.