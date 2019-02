Roma, in città compare la scritta antisemita: “Romanista Anna Frank”

28/02/2019

“Romanista Anna Frank”. Questa scritta, dal chiaro contenuto antisemita, ha fanno capolino a Roma sulle mura del Circo Massimo, nel pieno centro della Capitale, a due giorni dal derby che andrà in scena sabato sera all’Olimpico. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti del PICS della polizia locale di Roma insieme al personale di Ama per procedere alla rimozione della scritta accompagnata anche da una svastica.



Non si tratta dei primi episodi antisemiti che vedono protagonista la città di Roma: nell’ottobre del 2017, degli adesivi con l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma erano stati affissi nella Curva Sud dell'Olimpico dagli ultras della Lazio nel corso della partita contro il Cagliari. Il disgustoso accaduto fece il giro del mondo e costò al club biancoceleste 50mila euro: a tanto ammontò la multa inflitta dal Tribunale della Figc per gli insulti antisemiti.