Roma, è il giorno del ricorso sul caso Diawara. La tesi: "Errore in buona fede"

E' in corso l'udienza programmata alle 14.30 presso la Corte d'Appello federale per il ricorso della Roma dopo la sentenza per la sconfitta a tavolino (3-0) contro il Verona. Tutto si svolge da remoto e per i giallorossi, oltre ai legali, presenzia anche l'ad Guido Fienga. Gli avvocati capitolini punteranno sull'errore in buona fede e sul fatto che l'aver schierato Diawara, inserito erroneamente nella lista under 22 invece che in quella over 23, non abbia portato alcun vantaggio alla squadra di Fonseca. La speranza è che venga riconsegnato alla Roma il punto conquistato sul campo con lo 0-0 di Verona.