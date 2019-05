Roma, il caso De Rossi entra a Montecitorio: i parlamentari giallorossi si mobilitano

22/05/2019

Con la qualificazione in Champions ormai quasi irraggiungibile e il mercato estivo che deve ancora entrare nel vivo, a Roma continua a tenere banco il caso De Rossi e la contestazione dei tifosi giallorossi nei confronti del club per il trattamento riservato ad una bandiera non accenna a placarsi. Un caso che mentre si avvicina l'ultima partita all'Olimpico di DDR (63mila tifosi attesi, a premiarlo sarà Totti) diventa sempre più grosso di giorno in giorno, tanto che, come riporta Il Messaggero, è arrivato anche in Parlamento.