Roma, i giocatori salutano De Rossi: "Il calcio spesso è ingiusto"

Tanti i messaggi pubblicati dai giocatori giallorossi sui social dopo l'addio del tecnico, Pellegrini: "Un esempio"

Dopo una vita in giallorosso Daniele De Rossi ha detto addio alla Roma e Paulo Dybala, nella notte, ha voluto condividere un messaggio tramite i suoi profili social per salutare e ringraziare il tecnico, esonerato a sorpresa nella mattinata di ieri: “Mister, non sono stati molti mesi, ma sono stati sufficienti per trasmetterci tante cose a livello sportivo e umano. Il calcio è spesso ingiusto…grazie per tutto e ti auguro il meglio per il tuo futuro“.

PELLEGRINI

"Grazie per tutto quello che sei sempre stato con me… un punto di riferimento da quando ero piccolo, un compagno e amico, un capitano, un mister. Ti auguro il meglio perché te lo meriti come Uomo e come Professionista e sono sicuro che raggiungerai tutto quello che vorrai. In bocca al lupo Mister. Ti voglio bene Daniele". Così su Instagram il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, saluta Daniele De Rossi dopo l'esonero ufficializzato ieri. Pellegrini pubblica nel post la foto di un abbraccio tra i due.

ZALEWSKI

La foto di un abbraccio e un cuore. Così Nicola Zalewski, centrocampista della Roma, saluta Daniele De Rossi dopo l'esonero del tecnico. Zalewski negli scorsi giorni era finito fuori rosa dopo aver rifiutato il trasferimento nel campionato turco.

MANCINI EL SHAARAWY

"Grazie di tutto mister. É stato un piacere e un onore lavorare insieme in questi mesi". É il messaggio di Gianluca Mancini, difensore della Roma, a Daniele De Rossi, esonerato dai Friedkin. Ma il 23 giallorosso non è il solo, anche Stephan El Shaarawy ha voluto mandare il suo saluto all'allenatore. "Prima da compagno e poi da tecnico, mi hai confermato quello che ho sempre pensato di te: un signore del calcio - scrive El Shaarawy -. Sei stato un punto di riferimento non solo a livello tecnico ma sopratutto per il tuo carisma e il tuo essere leader all'interno dello spogliatoio, sicuramente non è il finale che ci aspettavamo per quello che sei e per cosa rappresenti per questa città ma quello che ci hai dato anche se per poco tempo non lo dimenticheremo, non posso che augurarti il meglio per il tuo futuro perché te lo meriti, Grazie per tutto quello che hai fatto, ti voglio bene Dani".

