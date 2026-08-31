Serie A, Lecce-Roma 0-4: Gasperini aggancia la vetta

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Donyell Malen non si ferma più: nella seconda giornata di Serie A la Roma vince in trasferta 4-0 sul campo del Lecce con l’olandese sempre più protagonista. L’ex Aston Villa stappa la partita dopo quattro minuti da rapace su errore di Gaspar, poi raddoppia al 23’ con un tocco sotto delizioso su assist di Wesley. Due minuti più tardi arriva anche il colpo del ko a firma di Soulé. Nella ripresa va a segno anche il nuovo acquisto Mora, al 65’.
LA PARTITA
Una Roma straordinaria al Via del Mare di Lecce, 4-0 agile per gli uomini di Gasperini. Pronti via e arriva subito la prima rete della partita: al quarto minuto Malen sfrutta un errore di Gaspar dopo un’azione di Dybala e insacca in rete con un destro fulmineo. I padroni di casa non riescono a respirare con il pressing avversario, e al 23’ arriva il raddoppio: cross basso di Wesley dalla sinistra e tocco morbido ancora di Malen, che scavalca Falcone e fa 2-0. Due minuti più tardi il colpo del ko: ancora una volta Malen ad inventare per Soulé, l’argentino trova la respinta di Falcone sulla prima conclusione ma insacca in tap-in e cala il tris.
All’intervallo gli uomini di Di Francesco sono già ko, ma nella ripresa i cambi della Roma vogliono impressionare. Rodrigo Mora entra al 60’ e cinque minuti più tardi trova il primo gol in maglia giallorossa, su assist di Mancini dopo l’ennesima azione avviata dall’ira di Malen. Nel finale la formazione allenata da Gasperini diminuisce i giri del motore, gestisce l’ampio vantaggio e fa anche esordire Marten de Roon, a sei minuti dalla fine. La Roma vince e vola in vetta con Inter, Milan, Juventus e Lazio, con 8 gol fatti e 0 subiti nelle prime due partite della stagione. Rimane fermo a 3 il Lecce dopo il successo all’esordio in casa del Venezia.
IL TABELLINO
Lecce-Roma 0-4
Lecce (3-5-2): Falcone; Siebert, Gaspar, Tiago Gabriel; (dal 1’ st N’Dri) Veiga, Coulibaly, Ngom (dal 27’ st Ilic), Gorter (dal 1’ st Maleh), Ndaba; Pierotti (dal 27’ st Fatah), Geubbels (dal 9’ st Stulic). All. Di Francesco. A disp. Penev, Bleve, Scott, Dembele, Gallo, Laerke, Berisha, Fofana, Gandelman, Esteban.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Lulli, Koné (dal 22’ st Pisilli), Cristante, Wesley (dal 15’ st Molina); Dybala (dal 39’ st de Roon), Soulé (dal 15’ st Mora); Malen (dal 22’ st Castro). All. Gasperini. A disp. Gollini, De Marzi, Balerdi, Koulierakis, Ndicka.
Arbitro: Chiffi.
Marcatori: 4’ e 23’ Malen (R), 25’ Soulé (R), 65’ Mora (R).
Ammoniti: Ilic (L); Malen (R).
Espulsi: -
LE STATISTICHE
La Roma, vittoriosa per 4-0 in entrambe le prime due gare stagionali di questa Serie A, registra una differenza reti di almeno +8 dopo le prime due uscite per la seconda volta nella sua storia, l’unico precedente nel 1960/61 (9 gol fatti e uno subito in quel caso).
La Roma ha vinto il debutto in trasferta in un torneo di Serie A con un margine di almeno quattro gol per la terza volta nella sua storia: i due precedenti nel 2000/01 (4-0 contro il Lecce anche in quel caso) e nel 2021/22 (4-0 v Salernitana).
Donyell Malen ha segnato 19 reti nelle sue prime 20 presenze in Serie A: nella storia del torneo, solo Nordahl (20 gol, nel 1949) e Altafini (20, tra il 1958 e il 1959) hanno fatto meglio nello stesso numero di gare.
Donyell Malen, cinque reti in questo campionato, è diventato il primo giocatore della Roma negli ultimi 65 anni capace di segnare almeno cinque gol nelle prime due gare dei giallorossi in una stagione di Serie A.
Donyell Malen è il primo calciatore a segnare almeno cinque reti nelle prime due giornate di Serie A da Gabriel Batistuta nel 1997/98, in generale solo Pedro Manfredini nel 1960/61 (sei, sempre con la Roma) ha realizzato più reti nelle prime due giornate di un singolo torneo della competizione.
Donyell Malen è il calciatore che in questo anno solare ha segnato più reti nei cinque maggiori campionati europei (19).
Rodrigo Mora - nato il 5 maggio 2007, 19 anni e 118 giorni oggi - è il giocatore più giovane ad aver trovato la rete in questa Serie A. L'ultimo giocatore della Roma a trovare la rete nel torneo ad un'età inferiore rispetto al portoghese era stato Robinio Vaz, sempre contro il Lecce, il 22 marzo 2026, all'età di 19 anni e 33 giorni.
Matías Soulé (15 aprile 2003) è il giocatore più giovane tra quelli andati a segno in ognuna delle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2022/23, stagione del suo primo centro nel torneo).
La Roma ha ottenuto due successi, entrambi con almeno quattro gol di scarto, nelle prime due gare giocate di un singolo campionato di Serie A per la prima volta nella propria storia.
La Roma ha vinto almeno quattro gare di fila senza subire reti in Serie A per la prima volta dalla striscia di sette registrata tra settembre e ottobre 2013 con Rudi Garcia alla guida.
Il Lecce ha perso un esordio casalingo in Serie A con almeno quattro gol di scarto per la terza volta nella sua storia: in due di queste occasioni l’avversario era la Roma (0-4 oggi e nel 2000/01) – 0-4 anche nel 2024/25 (v Atalanta).
La Roma ha vinto tenendo la porta inviolata tutte le ultime quattro sfide contro il Lecce in Serie A; negli ultimi 15 anni solo contro un’altra avversaria i giallorossi avevano registrato una striscia di successi consecutivi con annesso clean sheet così lunga, il Crotone tra il 2016 e il 2018.
Per il Lecce quella odierna è stata la seconda sconfitta nelle ultime otto gare giocate in Serie A (4V, 2N); anche l’unica precedente nella serie era arrivata in una gara casalinga (v Juventus il 9 maggio scorso).
La Roma è la squadra che ha ottenuto più clean sheet in questo anno solare nei cinque maggiori campionati europei (13).
Mario Hermoso ha raggiunto oggi le 50 presenze in tutte le competizioni con la Roma.