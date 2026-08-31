Serie A, Lecce-Roma 0-4: Gasperini aggancia la vetta

All’intervallo gli uomini di Di Francesco sono già ko, ma nella ripresa i cambi della Roma vogliono impressionare. Rodrigo Mora entra al 60’ e cinque minuti più tardi trova il primo gol in maglia giallorossa, su assist di Mancini dopo l’ennesima azione avviata dall’ira di Malen. Nel finale la formazione allenata da Gasperini diminuisce i giri del motore, gestisce l’ampio vantaggio e fa anche esordire Marten de Roon, a sei minuti dalla fine. La Roma vince e vola in vetta con Inter, Milan, Juventus e Lazio, con 8 gol fatti e 0 subiti nelle prime due partite della stagione. Rimane fermo a 3 il Lecce dopo il successo all’esordio in casa del Venezia.