Fifa, Kushner: "Non compreso dinamiche calcio, non mi sarei fatto coinvolgere"

31 Ago 2026 - 18:35
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Josh Kushner, CEO di Thrive Capital, ha rotto il silenzio sul fallimentare piano della Fifa da 20 miliardi di dollari per cedere una quota dei Mondiali a investitori esterni, affermando al New York Post che la sua società "non ha compreso le dinamiche politiche del calcio globale" durante le trattative. La transazione proposta, nota come Fifa Forward Enterprise, mirava a raccogliere fino a 4,2 miliardi di dollari da Thrive e altri investitori esterni. Le negoziazioni hanno scatenato un'immediata e veemente reazione pubblica, con i membri della Uefa che il mese scorso hanno votato all'unanimità per boicottare i Mondiali in segno di protesta. "Pur condividendo le motivazioni di FFE, non abbiamo compreso le dinamiche politiche del calcio globale e fino a che punto alcuni sarebbero arrivati", ha dichiarato Kushner. "Thrive ha una lunga storia di collaborazione con tutte le parti interessate. Se avessimo saputo in che direzione si sarebbe trasformata la situazione, non ci saremmo lasciati coinvolgere", ha ammesso sempre parlando al quotidiano americano.

Ultimi video

00:51
Fiorentina-Frosinone 0-3: gli highlights

Fiorentina-Frosinone 0-3: gli highlights

01:47
SRV JUVE SPALLETTI "MENTALIZZA" DOUGLAS LUIZ 31/08 SRV

Juve, Spalletti "mentalizza" Douglas Luiz: una vera e propria rinascita

01:55
SRV RULLO NAPOLI LUCI&OMBRE 31/08 (MUSICATO) SRV EDL OK

Napoli, si alza la tensione: ora subito Inter e Arsenal

01:48
SRV RULLO MILAN SULLE SPALLE DI RABIOT 31/8

Milan, Rabiot sempre più leader

02:06
L'entusiasmo di Cisse

L'entusiasmo di Cisse

02:38
DICH DE ROSSI VS SCISCIONE (GIORNALISTA LAZIO) 31/08 SRV

Scontro totale De Rossi e un giornalista: "Sei un poveraccio…"

01:26
Il ritorno del Presidente

Il ritorno del Presidente

01:32
Un fedelissimo per Gasp

Un fedelissimo per Gasp

01:45
La Roma per confermarsi

La Roma per confermarsi

01:29
Il nuovo Saelemaekers

Il nuovo Saelemaekers

01:39
Allegri VS Fabregas

Allegri VS Fabregas

00:22
Torino-Monza: martedì 1 settembre alle 21.00 su Italia 1

Torino-Monza: martedì 1 settembre alle 21.00 su Italia 1

00:22
I sedicesimi di finale di Coppa Italia

I sedicesimi di finale di Coppa Italia

00:20
Cagliari-Hellas Verona: giovedì alle 21.00 su Italia 1

Cagliari-Hellas Verona: giovedì alle 21.00 su Italia 1

00:49
Monza-Udinese 2-3: gli highlights

Monza-Udinese 2-3: gli highlights

00:51
Fiorentina-Frosinone 0-3: gli highlights

Fiorentina-Frosinone 0-3: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST JUVE - PARMA 29/8 DICH

Spalletti: "Avrei voluto allenare Kessie, nessuno vuole vendere Nico Gonzalez"

DICH SPALLETTI SU YILDIZ DICH

Spalletti: "Yildiz? ci fa male quello che gli è successo"

DICH GASPERINI PRE LECCE DICH

"Gasperini: "De Roon non piace ai tifosi? Anch'io quando sono arrivato non ero dei più amati..."

MCH HUTCHINSON ARRIVO AEROPORTO MCH

Borsone di lusso e sorrisone: Milan, Hutchison è atterrato

DICH RAFA LEAO ADDIO MILAN DICH

Leao: "Il mio amore per il Milan non finirà mai"

DICH CHIVU MEDIA DAY PER SITO DICH

Chivu: "Lautaro motivato, è tornato prima dalle vacanze. Fatto un mercato lucido, qui non ci sono titolari fissi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:35
Fifa, Kushner: "Non compreso dinamiche calcio, non mi sarei fatto coinvolgere"
18:32
Kean a Como, visite mediche terminate
17:47
Brasile, giocatore Vasco da Gama indagato per traffico di droga e armi
16:47
Juve: Yildiz operato, lesione per Ekhator
15:17
Brasile, calciatore del Vasco da Gama indagato per traffico di droga e armi