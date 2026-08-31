Fifa, Kushner: "Non compreso dinamiche calcio, non mi sarei fatto coinvolgere"

Josh Kushner, CEO di Thrive Capital, ha rotto il silenzio sul fallimentare piano della Fifa da 20 miliardi di dollari per cedere una quota dei Mondiali a investitori esterni, affermando al New York Post che la sua società "non ha compreso le dinamiche politiche del calcio globale" durante le trattative. La transazione proposta, nota come Fifa Forward Enterprise, mirava a raccogliere fino a 4,2 miliardi di dollari da Thrive e altri investitori esterni. Le negoziazioni hanno scatenato un'immediata e veemente reazione pubblica, con i membri della Uefa che il mese scorso hanno votato all'unanimità per boicottare i Mondiali in segno di protesta. "Pur condividendo le motivazioni di FFE, non abbiamo compreso le dinamiche politiche del calcio globale e fino a che punto alcuni sarebbero arrivati", ha dichiarato Kushner. "Thrive ha una lunga storia di collaborazione con tutte le parti interessate. Se avessimo saputo in che direzione si sarebbe trasformata la situazione, non ci saremmo lasciati coinvolgere", ha ammesso sempre parlando al quotidiano americano.