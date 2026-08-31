Lecce, Di Francesco: "Squadra vuota e senza reazione. La responsabilità è solo mia"

31 Ago 2026 - 21:27
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Al termine del pesante 4-0 subito dal Lecce contro la Roma al Via del Mare, ha parlato l'allenatore dei padroni di casa Eusebio Di Francesco: "Non siamo nemmeno entrati in campo. Siamo mancati sotto tutti i punti di vista, specialmente su quello caratteriale, sulla capacità di saper soffrire insieme, cose che abbiamo sempre dimostrato in passato. Oggi invece avevo la sensazione di una squadra vuota, senza voglia di reagire. Mi prendo tutte le responsabilità di questo primo tempo così negativo. Al di là delle scelte, i ragazzi devono mettere in campo tutto quello che fa parte di un calciatore, la capacità di soffrire e di vincere i duelli. Oggi li abbiamo persi tutti. Non ho visto quella cattiveria che deve avere una squadra che deve salvarsi. E poi abbiamo commesso ingenuità che hanno permesso alla Roma di farci male. Nel primo tempo potevano farci anche più gol. Tutto quello che avevamo preparato, dalle uscite agli attacchi in profondità, non è venuto. La squadra non è riuscita a stare in partita, soprattutto dal punto di vista mentale. Questo è il peccato più grande". 

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