Roma, frattura del quinto metatarso per Pellegrini

INFORTUNIO

Non c'è pace per la Roma. I giallorossi devono fare i conti con l'ennesimo infortunio della stagione e questa volta per Fonseca è davvero una brutta notizia. Lorenzo Pellegrini, dopo essersi fermato per problemi al piede nella partita contro il Lecce, si è sottoposto agli esami strumentali. All'inizio il sospetto era che si trattasse del riacutizzarsi della fascite plantare di cui era già sofferente, ma le indagini hanno evidenziato la frattura del quinto metatarso: il centrocampista rischia almeno due mesi di stop.

"Il calciatore sarà sottoposto ad osteosintesi domani mattina. Al termine dell'intervento sarà possibile stimare i tempi di recupero" si legge nel comunicato ufficiale della Roma che annuncia l'imminente operazione, in programma martedì mattina. I tempi di recupero saranno fissati dopo l'intervento, ma Fonseca dovrà privarsi di uno dei giocatori al momento più in forma almeno per 60 giorni.

Cattive notizie anche per la Nazionale, dal momento che Mancini nelle ultime due partite degli Azzurri aveva dato fiducia a Pellegrini che lo aveva ripagato con un gol contro l'Armenia.