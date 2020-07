Roma, Fonseca: "Squadra motivata per una partita importante"

VERSO TORINO-ROMA

"I ragazzi sono motivati, sono un po' stanchi, è vero, ma per noi è una partita importante e mentalmente ci arriveremo molto bene: quando si vince si lavora nel miglior modo". Il tecnico della Roma Paulo Fonseca è fiducioso in vista della trasferta contro il Torino. Niente turnover, la sfida contro i granata vale tanto. "Non voglio fare grandi cambiamenti - ha proseguito al sito della squadra giallorossa alla vigilia - Ho un dubbio da sciogliere: capirò dopo l'allenamento di rifinitura".

La Roma dovrà fare a meno di Pellegrini: "Ha subito un intervento e nei prossimi giorni non potrà allenarsi con la squadra: vedremo come recupererà". Sugli avversari, che si sono salvati: "Sarà una partita difficile, contro una squadra sempre forte in casa. Per loro non ci saranno pressioni e anche per questo non sarà semplice, loro sono molto forti difensivamente, ma noi siamo molto motivati e vogliamo vincere"