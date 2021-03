Roma, Fonseca si arrende: "Squadra senza coraggio e mentalità"

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso: "Se abbiamo paura di giocare queste partite è difficile"

Contro il Napoli, la Roma di Fonseca ha perso - male - l'ennesimo scontro diretto nel campionato. Un ko che complica la rincorsa a un piazzamento Champions dei giallorossi: "Ho visto una squadra senza coraggio e senza mentalità - ha tuonato il tecnico della Roma a fine partita -. Se abbiamo paura di giocare diventa difficile, non sappiamo affrontare queste sfide. Nel primo tempo non siamo esistiti, siamo entrati in campo spaventati".

Nel mirino della critica finisce proprio il tecnico portoghese che non si è nascosto: "Le responsabilità sono di tutti, se la squadra non riesce a fare una partita come nel secondo tempo devo capire il perché. Se ci manca coraggio e mentalità d'attacco però è difficile - ha continuato Fonseca -, è una questione di atteggiamento e nel primo tempo non ho visto una squadra che voleva giocarsela contro il Napoli, abbiamo aspettato troppo. Nella ripresa è cambiato tutto, non dico di non essere responsabile, ma è andata così".

Certo i precedenti negativi nei big match non aiutano: "Non battere le grandi squadre crea ansia, però solo noi possiamo cambiare questa cosa. Si può perdere lo stesso, però è l'atteggiamento che va cambiato, bisogna avere più coraggio. Sono sempre aperto alle critiche - ha concluso il tecnico portoghese -, anche se non abbiamo avuto tempo di preparare bene questa partita con un solo giorno a disposizione. Magari sbaglio io qualcosa nel preparare queste gare, avrò delle mancanze".